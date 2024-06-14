Дебошир устроил скандал в участковом пункте Петропавловска

В Петропавловске полицейские привлекли к ответственности злостного дебошира, устроившего скандал в участковом пункте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Крайний срок административного ареста за ряд правонарушений получил 44-летний житель Петропавловска, который преследовал бывшую сожительницу. Женщина уже обращалась в полицию из-за неоднократных пьяных дебошей с его стороны. Полицейские вынесли в отношении горожанина защитное предписание, запрещавшее ему добиваться общения с заявительницей. Однако тот проигнорировал требование закона, периодически звонил ей со скрытого номера, однажды вечером устроил скандал во дворе. Через несколько дней он был остановлен за рулём автомобиля Volkswagen в состоянии опьянения.

Позднее в тот же день полицейские пригласили его в участковый пункт для сбора административного материала по факту нарушения защитного предписания. Тут мужчина повёл себя неадекватно, не подчинялся законным требованиям сотрудников, устроил дебош. В итоге полицейские передали в суд материалы по трём статьям административного кодекса: за нарушение защитного предписания, неповиновение сотрудникам и управление в нетрезвом виде. По совокупности нарушений горожанин получил предельный срок административного ареста – 30 суток. Также следующие семь лет ему запрещено управлять транспортными средствами.