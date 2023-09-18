  • 18 Сентября, 19:47
  • BAIGENEWS

Дебошир ударил полицейского утюгом по голове в Павлодарской области

Сегодня, 18:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 18:27
Сегодня, 18:27
226
Фото: polisia.kz

Житель Аксу ударил полицейского утюгом по голове и покусал его, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратилась женщина и попросила помощи.

"Горожанка пожаловалась на сына, который, будучи в алкогольном опьянении, устроил скандал, вел себя агрессивно. Законные требования сотрудника полиции мужчина проигнорировал, оказал сопротивление. Схватив утюг, он нанёс удар в голову участковому, укусил его в предплечье", - сообщили в ДП Павлодарской области.

На помощь участковому направили автопатруль. Для дальнейших разбирательств правонарушителя доставили в отдел полиции.

По факту начали досудебное расследование по части 3 статьи 380 УК РК.

Самое читаемое

Наверх