Дебошир ударил полицейского утюгом по голове в Павлодарской области
Сегодня, 18:27
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Сегодня, 18:27Сегодня, 18:27
226Фото: polisia.kz
Житель Аксу ударил полицейского утюгом по голове и покусал его, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратилась женщина и попросила помощи.
"Горожанка пожаловалась на сына, который, будучи в алкогольном опьянении, устроил скандал, вел себя агрессивно. Законные требования сотрудника полиции мужчина проигнорировал, оказал сопротивление. Схватив утюг, он нанёс удар в голову участковому, укусил его в предплечье", - сообщили в ДП Павлодарской области.
На помощь участковому направили автопатруль. Для дальнейших разбирательств правонарушителя доставили в отдел полиции.
По факту начали досудебное расследование по части 3 статьи 380 УК РК.