Дебош в самолете: Кайрат Нуртас подал встречное заявление
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Во время рассмотрения дела в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны стало известно, что артист также подал заявление и дело рассмотрят уже сегодня в суде Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Вы прошли судебно-медицинское освидетельствование", - спросила судья Нуртаса.
"Да, прошел", - ответил певец.
"Был ли заполнен протокол в отношении Беккаирова?", - уточнила судья у инспектора.
"Да, заполнен. Только по статье 3 части 1 и 434 статьи части 1 КоАП", - ответил инспектор.
"По этому протоколу были рассмотрены дела?".
"Сейчас после этого суда будет рассматривать городской суд Алматы", - сказал инспектор.
Отметим, процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.
В отношении певца Кайрата Нуртаса зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.
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