Дебош в самолете: Кайрат Нуртас подал встречное заявление

Во время рассмотрения дела в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны стало известно, что артист также подал заявление и дело рассмотрят уже сегодня в суде Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вы прошли судебно-медицинское освидетельствование", - спросила судья Нуртаса. "Да, прошел", - ответил певец. "Был ли заполнен протокол в отношении Беккаирова?", - уточнила судья у инспектора. "Да, заполнен. Только по статье 3 части 1 и 434 статьи части 1 КоАП", - ответил инспектор. "По этому протоколу были рассмотрены дела?". "Сейчас после этого суда будет рассматривать городской суд Алматы", - сказал инспектор.

Отметим, процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.

В отношении певца Кайрата Нуртаса зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.