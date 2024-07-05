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Дебош в самолете: Кайрат Нуртас подал встречное заявление

Сегодня, 13:23
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baigenews.kz / Айгерим Бакпаева Сегодня, 13:23
Сегодня, 13:23
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Фото: baigenews.kz / Айгерим Бакпаева

Во время рассмотрения дела в отношении казахстанского певца Кайрата Нуртаса в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Астаны стало известно, что артист также подал заявление и дело рассмотрят уже сегодня в суде Алматы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вы прошли судебно-медицинское освидетельствование", - спросила судья Нуртаса.

"Да, прошел", - ответил певец.

"Был ли заполнен протокол в отношении Беккаирова?", - уточнила судья у инспектора.

"Да, заполнен. Только по статье 3 части 1 и 434 статьи части 1 КоАП", - ответил инспектор.

"По этому протоколу были рассмотрены дела?".

"Сейчас после этого суда будет рассматривать городской суд Алматы", - сказал инспектор. 

Отметим, процесс проходит в онлайн-режиме. В настоящее время артист находится в спецприёмнике в Шымкенте.

В отношении певца Кайрата Нуртаса зарегистрировали досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное на борту воздушного судна". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ, ограничения и даже лишения свободы сроком до 5 лет.

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