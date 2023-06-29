Дебош устроил на борту самолёта житель Астаны

Фото: polisia.kz

Дебош устроил на борту самолета "Пхукет - Шымкент - Астана" пьяный житель столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Звонок в линейный отдел полиции в аэропорту Астаны поступил от представителя авиакомпании SCAT.

"Транспортные полицейские установили 47-летнего жителя столицы, который во время полёта находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес экипажа и не подчинялся правилам безопасности на борту самолёта", - сообщили в полиции.

В отношении правонарушителя составлены три административных материала - по части 1 статьи 440 КоАП РК - “Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения”, части 1 статьи 434 - “Мелкое хулиганство”, части 1 статьи 566 - “Нарушение правил поведения на воздушном судне” и наложен штраф в размере 8 МРП.

Материал по мелкому хулиганству направлен в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения.

С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения с авиарейсов сняты 284 человека.



