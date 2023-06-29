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Дебош устроил на борту самолёта житель Астаны
Дебош устроил на борту самолета "Пхукет - Шымкент - Астана" пьяный житель столицы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Звонок в линейный отдел полиции в аэропорту Астаны поступил от представителя авиакомпании SCAT.
"Транспортные полицейские установили 47-летнего жителя столицы, который во время полёта находился в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес экипажа и не подчинялся правилам безопасности на борту самолёта", - сообщили в полиции.
В отношении правонарушителя составлены три административных материала - по части 1 статьи 440 КоАП РК - “Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения”, части 1 статьи 434 - “Мелкое хулиганство”, части 1 статьи 566 - “Нарушение правил поведения на воздушном судне” и наложен штраф в размере 8 МРП.
Материал по мелкому хулиганству направлен в специализированный межрайонный административный суд Астаны для принятия процессуального решения.
С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения с авиарейсов сняты 284 человека.
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