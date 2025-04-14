На прошедшей в Астане международной выставке цветов произошёл инцидент, вызвавший бурное обсуждение в соцсетях. Одна из посетительниц попыталась унести с собой мох, украдкой складывая его в пакет. Момент попал на видео, которое быстро стало вирусным в TikTok и других соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах видно, как женщина неспешно собирает мох, не спрашивая разрешения. Автор видео — пользователь с ником @valensia_i — озвучила в кадре:

"Это всё, что нужно знать о нашем менталитете. Надо — не надо, дома разберёмся. Главное — пакет набрать".

Спустя несколько секунд к женщине подходит участница выставки, и, судя по реакции, объясняет, что мох — часть экспозиции и его нужно оплатить. Посетительница, не желая этого делать, возвращает мох на место.

Видео быстро разошлось по соцсетям, набрав почти 150 тысяч просмотров. Комментарии под оригинальным постом были отключены, но пользователи продолжили обсуждение инцидента в других пабликах:

"Мы организовывали эту выставку. Старались. У нас даже вазы утащили";

"Забирают они. А стыдно мне";

"Уже который год пытаюсь благоустроить двор — всё выкапывают";

"Селфи делают, а потом цветы с корнем выдёргивают";

"Что с людьми не так?".

Международная выставка собрала участников из разных стран и должна была стать примером культуры и уважения к природной красоте. Однако случившееся вновь подняло вопросы об общественной этике и культуре поведения в публичных пространствах.

В начале марта в Шымкенте на концерте Sadraddin женщина вырвала волосы у девочки прямо в толпе.

Позже раздача еды у мечети в Астане обернулась хаосом в Қадыр түні.