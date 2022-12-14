"Даже в самый пик беспорядков не применяли летальное оружие" - Генпрокуратура о силовиках

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Генеральная прокуратура в очередной раз отчиталась о ходе расследования январских событий, передает BaigeNews.kz. По данным надзорного ведомства, в суд направлено 673 дела в отношении 1350 лиц, из них осуждены 1113 граждан.

На стадии следствия находится 127 уголовных дел в отношении 315 лиц. В период беспорядков в Кызылорде злоумышленники, захватив грузовой автотранспорт, совершили наезд на военнослужащего срочной службы Национальной гвардии Кайсарова, который от полученных травм скончался на месте. Факт преступления запечатлен на видео, которое широко распространялось в социальных сетях в начале этого года. За совершение этого зверского преступления виновное лицо осуждено к 17 годам лишения свободы.

"Даже в самый пик беспорядков силы правопорядка не применяли летальное оружие, а использовали против нападавших имеющееся в наличии спецснаряжение. Именно по этой причине подавляющее большинство раненых именно среди силовиков. В те дни с различными травмами госпитализировано 3 393 сотрудника правоохранительных органов. Они честно выполняли свой служебный и воинский долг. Обеспечивали правопорядок и спокойствие граждан. Некоторые сознательные граждане оказывали помощь захваченным и раненным сотрудникам и военнослужащим, не дали толпе их растерзать", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что имели место и такие факты, когда вопреки интересам государственной и общественной безопасности, не оказав сопротивления, сотрудники оставляли здания Департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где находилось оружие и боеприпасы. Также проявили бездействие и должностные лица Департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей. По данным фактам спецпрокурорами завершены расследования, в настоящее время продолжается процедура ознакомления с материалами уголовного дела.