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  • "Даже не подозревал": в России поразились казахскому языку в сенсационном матче сборной Казахстана
instagram.com/nagutcheff Сегодня, 02:05
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Сегодня, 02:05
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Фото: instagram.com/nagutcheff

"Даже не подозревал": в России поразились казахскому языку в сенсационном матче сборной Казахстана

Известный российский комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев в своем телеграм-канале восхитился эмоциональным комментарием казахстанского коллеги во время победного гола сборной Казахстана в ворота команды Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В ночь с 19 на 20 июня в Белфасте состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана сенсационно обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0. Победный мяч на 88-й минуте после великолепного сольного прохода с центра поля забил форвард Абат Аймбетов.

"В 2014 году, когда я комментировал для Казахстана ЧМ в паре с коллегами Кошкинбаевым и Косанбаем, даже не подозревал, что в музыке казахского языка столько нот! Какой восторг!" — написал Нагучев, приложив видео гола.

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Сегодня, 02:05
113
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