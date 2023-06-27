"Даже не подозревал": в России поразились казахскому языку в сенсационном матче сборной Казахстана

Фото: instagram.com/nagutcheff

Известный российский комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев в своем телеграм-канале восхитился эмоциональным комментарием казахстанского коллеги во время победного гола сборной Казахстана в ворота команды Северной Ирландии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



В ночь с 19 на 20 июня в Белфасте состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана сенсационно обыграла Северную Ирландию со счетом 1:0. Победный мяч на 88-й минуте после великолепного сольного прохода с центра поля забил форвард Абат Аймбетов.