Вице-премьер Канат Бозумбаев провёл совещание с руководством ТОО "Корпорация Казахмыс", в шахте которого накануне произошёл обвал и погибли семь рабочих, передаёт BaigeNews.kz.

"Пока расследование не покажет, опасно это или не опасно, даже не думайте возобновлять работы в шахте. Систему и подходы нужно менять кардинально, и мы со стороны государства будем ужесточать. Комитет по промышленной безопасности создан, законодательство мы меняем. В парламенте сейчас рассматривается законопроект, в рамках которого будут даны дополнительные полномочия министерству по чрезвычайным ситуациям. Мы будем максимальное делать, чтобы такие несчастные случаи не допускать. Глава государства дал поручения тщательно провести расследование. Это экспертизы по линии правоохранительных органов, расследование комитета промышленной безопасности, по линии ваших трудовых инспекторов. Ваша задача определить, кто допустил это ЧП", — сказал Канат Бозумбаев, обращаясь к руководству компании.

"Казахмыс" окажет всю необходимую финансовую помощь семьям погибших, а также выплатит им долги по кредитам.

"У нас принято закрывать займы и кредиты не только погибших, но и членов их семей. Вы должны отнестись внимательно к нуждам семей, покрыть расходы на обучение детей, в том числе несовершеннолетних", — сказал Канат Бозумбаев.

Семьям положены выплаты и из республиканского бюджета: государственные социальные пособия по потере кормильца, страховая выплата, возмещение расходов на погребение. Вице-премьер поручил не затягивать с выплатами. После соответствующих расследований в ТОО "Корпорация Казахмыс" будут пересмотрены контактные обязательства.

Напомним, что по факту ЧП на руднике в области Улытау возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Трагедия произошла 17 февраля на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Обрушилась горная масса, семь человек остались под завалом.

Следствие ведётся по части 3 статьи 277 УК РК - "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтёров. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Обнародован список погибших. Правительственная комиссия приступила к изучению причин обрушения. Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.