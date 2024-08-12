"Даже мхом обрастает": на грязь в городских фонтанах пожаловались жители Павлодара

Усыпанные грязью оказались некоторые городские фонтаны в разных районах Павлодара. Жители считают, что уход за коммунальным имуществом со стороны подрядной организации не ведется. Стоит отметить, водометы на балансе казенного предприятия "Коммунсервис" и содержанием они занимаются уже не первый год, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Первый фонтан в Павлодаре появился в 1957 году. Постепенно их число увеличивалось и водометы становились одним из символов города, а потому жители пристально следят за объектами.

Стоит отметить, "сухие" фонтаны пользуются спросом среди детей, которые в жару в них купаются. А вот некоторые взрослые, в том числе, без определенного места жительства, выбирают водометы для себя в качестве ванны.

"Чистота фонтанов оставляет желать лучшего. Фонтан находится на открытой местности, поэтому туда попадает пыль, тем более возле дороги. У нас часто ветреная погода, понятно, что от этого фонтаны засоряются. Фонтаны чистят, но не регулярно. Грязь на дне видно. Там даже мхом обрастает. Надо чаще чистить", - говорит павлодарец Айбек Оралхан.

Фото: Артем Викторов.

Помимо бытового мусора в фонтанах Павлодара сегодня можно наблюдать слой тины, зеленоватый налет, мертвых птиц. В акимате города Павлодара заверили, работу по очистке подрядная организация проводит раз в неделю.

"Постановлением от 17 мая 2019 года и от 15 мая 2023 года акимата города Павлодара на баланс КГУ "Коммунсервис" отдела ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог города Павлодара передано коммунальное имущество города, 19 фонтанов расположенных в областном центре. Всего КГУ "Коммунсервис" обслуживает 21 фонтан. По опыту прошлых лет в текущем году фонтаны включены с 15 апреля, в настоящее время фонтан на пересечении улиц Ломова и Каныша Сатпаева остановлен на реконструкцию. Работниками КГУ "Коммунсервис" с воскресенья на понедельник проводят сброс воды с чаш фонтанов, затем специальной машиной "Рокета" промывается дно и стенки чаши фонтанов моющими средствами", - сообщила руководитель пресс-службы акима города Павлодара Айнура Садвокасова.

В акимате отметили, что к ним напрямую жалобы от горожан на некачественную работу подрядчика не поступали. При этом грязь можно увидеть невооруженным взглядом.

К слову, в акимате отметили, что водометы функционируют шесть дней в неделю. Если же на улице температура воздуха опускается ниже 10 градусов тепла, или скорость ветра начинает превышать 6 метров в секунду, а также в период дождей, фонтаны отключают. В акимате всегда указывают на то, что купаться в них запрещено, говорят об этом и санитарные врачи. Предупреждения вывешивают и в связи с тем, что в некоторых водометах установлена подсветка и подведено электричество.

Есть в Павлодаре помимо прочего частные фонтаны, расположенные возле торговых центров. Их обслуживанием занимаются сами предприниматели, и к ним, как раз-таки, нареканий у горожан нет.