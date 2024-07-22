  • 23 Июля, 01:13
  • BAIGENEWS

"Дайте свет": люди вышли на митинги из-за отключения электричества и сбоя работы АЭС в России

Вчера, 23:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Эрик Романенко / ТАСС Вчера, 23:45
Вчера, 23:45
152
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Краснодарском крае продолжаются отключения света, из-за чего люди начали выходить на улицы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russia.

Власти объясняют отключения неполадками на Ростовской АЭС и аномальной жарой, из-за которой существующие мощности не справляются с нагрузкой. 

Однако, когда снабжение будет полностью налажено, пока неизвестно.

Напомним, 17 июля на Ростовской АЭС отключился энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе, это привело к проблемам с электричеством в регионах Северного Кавказа, Краснодарском крае и Крыму.

Минэнерго России сообщало о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС и ввело временные графики отключения потребления на 1,5 ГВт. В ведомстве отметили, что восстановительные работы находятся на особом контроле.

Самое читаемое

Наверх