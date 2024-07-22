"Дайте свет": люди вышли на митинги из-за отключения электричества и сбоя работы АЭС в России
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Краснодарском крае продолжаются отключения света, из-за чего люди начали выходить на улицы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC Russia.
Власти объясняют отключения неполадками на Ростовской АЭС и аномальной жарой, из-за которой существующие мощности не справляются с нагрузкой.
Однако, когда снабжение будет полностью налажено, пока неизвестно.
Напомним, 17 июля на Ростовской АЭС отключился энергоблок из-за неполадок на турбогенераторе, это привело к проблемам с электричеством в регионах Северного Кавказа, Краснодарском крае и Крыму.
Минэнерго России сообщало о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС и ввело временные графики отключения потребления на 1,5 ГВт. В ведомстве отметили, что восстановительные работы находятся на особом контроле.
Самое читаемое