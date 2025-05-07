Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Белозеров поблагодарил организаторов и зрителей парада, прошедшего в честь 80-летия Победы. Он отметил значимость подобных мероприятий и поделился личными воспоминаниями, передаёт BaigeNews.kz.

"Я бы еще с удовольствивием в будущем побывал на таком параде. Парад действительно нужен, потому что 80 лет назад случилась Великая Победа над фашистскими захватчиками. В моей жизни произошло два значимых события: Окончание Великой Отечественной войны и то, что я дожил до 80-летия Победы и награждён в честь юбилея, а в нынешнем году мне исполнится сто лет", — поделился ветеран.

Напомним, День защитника Отечества в Казахстане в этом году посвящен 80-летию Великой Победы.

В Астане состоялся грандиозный военный парад. Праздничное шествие началось с выноса Государственного флага и легендарного Знамени Победы — копии того самого флага, который казахстанец Рахимжан Кошкарбаев вместе с Григорием Булатовым водрузил над Рейхстагом в апреле 1945 года. Центральными фигурами сегодняшнего парада стали ветераны — живые свидетели и участники великого подвига. Казахстанцев с 80-летием Победы поздравил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны свыше миллиона двухсот тысяч казахстанцев, половина из них героически погибли, отдав свои жизни за светлое и безопасное будущее следующих поколений соотечественников.

Парад транслировался в прямом эфире по всей стране — на телеэкранах, в интернете и на городских LED-экранах. В шествии задействованы более четырёх тысяч военных, свыше 200 единиц техники, 66 вертолетов и самолетов. В завершении парада небо над Астаной окрасилось в цвета государственно флага.