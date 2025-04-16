"Давно ли вы посещали ЦОН?" – Депутат обрушилась с критикой на министра цифровизации
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Депутат мажилиса от фракции Общенациональной социал-демократической партии Ажар Сагандыкова направила депутатский запрос министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслану Мадиеву, в котором подвергла жёсткой критике работу ЦОНов, передаёт BaigeNews.kz
По словам мажилисвумен, обращения казахстанцев в адрес депутатов по поводу неэффективной, неудобной и порой унизительной системы оказания госуслуг стали массовыми.
"Господин министр, давно ли Вы посещали ЦОН для получения услуг как простой гражданин?" - с таким риторическим вопросом обратилась Сагандыкова к главе ведомства.
Депутат озвучила целый ряд проблем, с которыми ежедневно сталкиваются казахстанцы в ЦОНах:
- многочасовые очереди;
- недоступная или нестабильная система онлайн-записи;
- формальный и безразличный подход сотрудников;
- антисанитария и неудобное расположение офисов;
- "помогайки" у входов, вымогающие деньги за содействие в получении услуг.
"Люди получают талоны, часами сидят в ожидании, а в 18:00 сотрудники просто выключают компьютеры и уходят - без объяснений и предупреждений. Зачем тогда вообще выдаются талоны, если обслуживать по ним никто не собирается?" - подчеркнула Ажар Сагандыкова.
Также отмечается, что многие филиалы ЦОНов расположены в непригодных зданиях - бывших ресторанах или ночных клубах - без нормальных условий и парковок. Всё это, по словам Сагандыковой, лишь усиливает раздражение граждан и снижает доверие к государству.
Фракция ОСДП предложила конкретные меры в этом вопросе:
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Законодательно запретить выдачу талонов менее чем за час до завершения рабочего дня, обязать обслуживать всех, кто получил талон.
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Ввести возможность работы ЦОНов по выходным - с компенсацией выходных в будни.
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Создать цифровые дашборды, отражающие загруженность, время ожидания, контактные данные руководства и форму обратной связи.
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Ввести общественный контроль, включая регулярные аудиты и публичную отчётность.
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Стандартизировать помещения ЦОНов, улучшив планировку, гигиену и удобство для посетителей.
"Сегодня ЦОН - это лицо государства. И если оно вызывает раздражение, равнодушие или недоверие, значит, с системой что-то не так. Улучшение работы ЦОНов - это вопрос уважения к людям", - резюмировала депутат.
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