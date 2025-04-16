Депутат мажилиса от фракции Общенациональной социал-демократической партии Ажар Сагандыкова направила депутатский запрос министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслану Мадиеву, в котором подвергла жёсткой критике работу ЦОНов, передаёт BaigeNews.kz

По словам мажилисвумен, обращения казахстанцев в адрес депутатов по поводу неэффективной, неудобной и порой унизительной системы оказания госуслуг стали массовыми.

"Господин министр, давно ли Вы посещали ЦОН для получения услуг как простой гражданин?" - с таким риторическим вопросом обратилась Сагандыкова к главе ведомства.

Депутат озвучила целый ряд проблем, с которыми ежедневно сталкиваются казахстанцы в ЦОНах:

многочасовые очереди;

недоступная или нестабильная система онлайн-записи;

формальный и безразличный подход сотрудников;

антисанитария и неудобное расположение офисов;

"помогайки" у входов, вымогающие деньги за содействие в получении услуг.

"Люди получают талоны, часами сидят в ожидании, а в 18:00 сотрудники просто выключают компьютеры и уходят - без объяснений и предупреждений. Зачем тогда вообще выдаются талоны, если обслуживать по ним никто не собирается?" - подчеркнула Ажар Сагандыкова.

Также отмечается, что многие филиалы ЦОНов расположены в непригодных зданиях - бывших ресторанах или ночных клубах - без нормальных условий и парковок. Всё это, по словам Сагандыковой, лишь усиливает раздражение граждан и снижает доверие к государству.

Фракция ОСДП предложила конкретные меры в этом вопросе:

Законодательно запретить выдачу талонов менее чем за час до завершения рабочего дня, обязать обслуживать всех, кто получил талон. Ввести возможность работы ЦОНов по выходным - с компенсацией выходных в будни. Создать цифровые дашборды, отражающие загруженность, время ожидания, контактные данные руководства и форму обратной связи. Ввести общественный контроль, включая регулярные аудиты и публичную отчётность. Стандартизировать помещения ЦОНов, улучшив планировку, гигиену и удобство для посетителей.