  • 16 Апреля, 18:13
  • BAIGENEWS

"Давно ли вы посещали ЦОН?" – Депутат обрушилась с критикой на министра цифровизации

Сегодня, 17:52
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: скриншот из видео

Депутат мажилиса от фракции Общенациональной социал-демократической партии Ажар Сагандыкова направила депутатский запрос министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслану Мадиеву, в котором подвергла жёсткой критике работу ЦОНов, передаёт BaigeNews.kz

По словам мажилисвумен, обращения казахстанцев в адрес депутатов по поводу неэффективной, неудобной и порой унизительной системы оказания госуслуг стали массовыми.

"Господин министр, давно ли Вы посещали ЦОН для получения услуг как простой гражданин?" - с таким риторическим вопросом обратилась Сагандыкова к главе ведомства.

Депутат озвучила целый ряд проблем, с которыми ежедневно сталкиваются казахстанцы в ЦОНах:

  • многочасовые очереди;
  • недоступная или нестабильная система онлайн-записи;
  • формальный и безразличный подход сотрудников;
  • антисанитария и неудобное расположение офисов;
  • "помогайки" у входов, вымогающие деньги за содействие в получении услуг.

"Люди получают талоны, часами сидят в ожидании, а в 18:00 сотрудники просто выключают компьютеры и уходят - без объяснений и предупреждений. Зачем тогда вообще выдаются талоны, если обслуживать по ним никто не собирается?" - подчеркнула Ажар Сагандыкова.

Также отмечается, что многие филиалы ЦОНов расположены в непригодных зданиях - бывших ресторанах или ночных клубах - без нормальных условий и парковок. Всё это, по словам Сагандыковой, лишь усиливает раздражение граждан и снижает доверие к государству.

Фракция ОСДП предложила конкретные меры в этом вопросе:

  1. Законодательно запретить выдачу талонов менее чем за час до завершения рабочего дня, обязать обслуживать всех, кто получил талон.

  2. Ввести возможность работы ЦОНов по выходным - с компенсацией выходных в будни.

  3. Создать цифровые дашборды, отражающие загруженность, время ожидания, контактные данные руководства и форму обратной связи.

  4. Ввести общественный контроль, включая регулярные аудиты и публичную отчётность.

  5. Стандартизировать помещения ЦОНов, улучшив планировку, гигиену и удобство для посетителей.

"Сегодня ЦОН - это лицо государства. И если оно вызывает раздражение, равнодушие или недоверие, значит, с системой что-то не так. Улучшение работы ЦОНов - это вопрос уважения к людям", - резюмировала депутат.

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