Давление подачи питьевой воды снизили в домах у жителей Актау, чтобы избежать аварии

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В областном центре приостановили подачу горячей воды жилым домам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.

Об этом пресс-служба ТОО "МАЭК" сообщили в чате акима региона.

"В связи с увеличением расхода горячей воды по городу Актау для поддержания необходимого уровня объема воды в резервуарах, бесперебойной подачи питьевой воды жителям города и нормального функционирования систем отопления, использование горячей воды в многоквартирных жилых домах временно приостанавливается", - говорится в распространенном сообщении.

Представители предприятия добавили, что после накопления необходимого объема воды подачу горячей восстановят. Сейчас в Актау столбик термометра опустился до -9 градусов. Как сообщили в ТОО "МАЭК", температура подачи воды в систему отопления составляет 96 градусов.