Давка учеников: в Кокшетау наказали руководство школы

Руководство школы-гимназии №1 города Кокшетау наказали за давку учеников в коридоре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования Акмолинской области.

По данным областного управления образования, в школе-гимназии №1 города Кокшетау обучается 2866 детей в две смены.

Организация образования не относится к числу трехсменных. Занятия проходят в штатном режиме.

"После опубликованного ролика в социальных сетях управлением образования Акмолинской области проведено служебное расследование. Установлено, что данный факт произошел по завершению учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли с учебных кабинетов все классы", - сообщили в управлении образования города.

В настоящее время администрацией школы отрегулировано расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий.

Руководство школы, своевременно, не принявшее необходимые меры, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее в сети появилось видео давки учеников в коридоре школы. На видео дети буквально давят друг друга, пытаясь покинуть помещение.