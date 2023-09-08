Давка учеников: в Кокшетау наказали руководство школы
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Руководство школы-гимназии №1 города Кокшетау наказали за давку учеников в коридоре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление образования Акмолинской области.
По данным областного управления образования, в школе-гимназии №1 города Кокшетау обучается 2866 детей в две смены.
Организация образования не относится к числу трехсменных. Занятия проходят в штатном режиме.
"После опубликованного ролика в социальных сетях управлением образования Акмолинской области проведено служебное расследование. Установлено, что данный факт произошел по завершению учебных занятий, когда в школьный коридор одновременно вышли с учебных кабинетов все классы", - сообщили в управлении образования города.
В настоящее время администрацией школы отрегулировано расписание, график выхода учащихся на перемены и выхода с занятий.
Руководство школы, своевременно, не принявшее необходимые меры, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее в сети появилось видео давки учеников в коридоре школы. На видео дети буквально давят друг друга, пытаясь покинуть помещение.
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