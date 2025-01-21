Бывший футболист национальной сборной Казахстана Давид Лория стал вице-президентом Казахстанской федерации футбола, передаёт BaigeNews.kz.

Лория-младший - одна из знаковых фигур в истории казахского футбола. Он выступал за такие клубы, как "Женис", "Есиль", "Шахтер", "Хальмстад" (Швеция), "Спартак-Нальчик" (Россия), "Астана", "Иртыш", "Ризеспор" (Турция), "Кайрат", "Каршияка" (Турция), "Ордабасы". Также защищал ворота национальной сборной Казахстана, провел 47 матчей, став рекордсменом среди вратарей.

В 1999 году в составе молодёжной сборной Казахстана сыграл на чемпионате мира, который прошёл в Нигерии.

После завершения карьеры футболиста Давид Лория занимал руководящие позиции в футбольном клубе "Астана", Федерации футбола города Астаны, а также проекте Super Bol.

В 2019-2022 годах проходил обучение спортивному менеджменту по магистерской программе УЕФА UEFA MIP – UEFA Executive Master for International Players.

Советником президента Казахстанской федерации футбола назначен журналист и спортивный менеджер Нурсултан Курман.