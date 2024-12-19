Давид Лория отказался участвовать в выборах президента КФФ
Он снял свою кандидатуру в пользу другого претендента на пост.
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Экс-голкипер сборной Казахстана по футболу, а ныне депутат маслихата Астаны Давид Лория сделал неожиданное заявление накануне выборов президента КФФ, передаёт BaigeNews.kz.
"Сегодня я принял решение, которое, возможно, удивит многих, и, возможно, вызовет некоторое разочарование - о снятии своей кандидатуры с выборов президента Казахстанской Федерации футбола", - написал Лория в соцсетях.
Решение он назвал неслучайным.
"Я снимаю свою кандидатуру в поддержку кандидата Марата Омарова, который имеет управленческий опыт, понимает все процессы, чьё видение и концепция развития футбола в Казахстане близки мне по духу. Искренне верю, что в он сможет вывести наш футбол на новый уровень, объединить всех и двигаться в направлении, которое важно не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе. У него для этого есть всё необходимое. А самое главное - любовь к футболу, которую он несёт с детства и по сей день, вызывался в юношескую сборную страны, и не перестает играть в него, интересоваться им и просто жить им", - высказался Давид Лория.
По его словам, этот шаг также символизирует приверженность идее долгосрочного сотрудничества.
"Мы должны работать на создание устойчивой и эффективной системы, которая будет служить интересам казахстанского футбола на протяжении десятилетий. Уверен, что только слаженная работа всех сторон — федерации, клубов, игроков и болельщиков — принесёт нужные результаты. Готов продолжать поддерживать развитие футбола в нашей стране и буду рад сотрудничать с Маратом Омаровым и его командой для реализации их амбициозных проектов и идей. Уверен, что впереди нас ждёт множество новых вызовов, и только совместными усилиями мы сможем добиться успеха", - заключил Лория и поблагодарил всех тех, кто поддерживал его в процессе предвыборной кампании.
Ранее BaigeNews.kz писал о том, что известно о каждом из кандидатов.
Выборы в КФФ состоятся 20 декабря.
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