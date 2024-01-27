Давид Ефремов завоевал "серебро" международного турнира по лёгкой атлетике

Казахстанский легкоатлет Давид Ефремов завоевал второе место на международном турнире Indoor Tour 2024, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

В забеге на 60 метров с барьерами, показав время 7.60, казахстанец уступил киприоту Трайковичу две сотые секунды. Третье место занял спортсмен из Кувейта с результатом 7.63.

Astana Indoor Meet на призы прославленного казахстанского спортсмена Амина Туякова является первым этапом золотой серии, куда также входят турниры, которые пройдут в Бостоне, Нью-Йорке, Мадриде и еще трех других городах.