Давайте ждать хороших результатов - Дуйсенова о зимней шапке у казахстанских олимпиадников
Сегодня, 11:26
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Сегодня, 11:26Сегодня, 11:26
102Фото: Фото: pixabay
Премьер-министр Тамара Дуйсенова дала оценку форме спорстменов, которые будут участвовать на Играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
"Я считаю, что нормальная форма", - сказала Тамара Дуйсенова.
На что журналисты заявили, что в комплекте есть зимняя шапка.
"Летом поедут спортсмены в зимней шапке", - отметили представители СМИ.
На что Тамара Дуйсенова коротко ответила: "Нормальная форма. Лучше давайте будем ждать хороших результатов".
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