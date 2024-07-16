Давайте ждать хороших результатов - Дуйсенова о зимней шапке у казахстанских олимпиадников

Премьер-министр Тамара Дуйсенова дала оценку форме спорстменов, которые будут участвовать на Играх в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

"Я считаю, что нормальная форма", - сказала Тамара Дуйсенова.

На что журналисты заявили, что в комплекте есть зимняя шапка.

"Летом поедут спортсмены в зимней шапке", - отметили представители СМИ.

На что Тамара Дуйсенова коротко ответила: "Нормальная форма. Лучше давайте будем ждать хороших результатов".