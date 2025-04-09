Депутат Ермурат Бапи на пленарном заседании Мажилиса выступил с критикой поправок в Налоговый кодекс, передаёт BaigeNews.kz.

Мажилисмен считает, что крупные акционеры должны платить больше налогов. Он отметил, что Министерство национальной экономики подчеркивает, что "не будет двойного налогообложения", однако в бюджет не поступают значительные суммы.

Он задал вопрос, почему ведомство не предлагает норму, по которой с акционеров, получающих дивиденды до 100 млн тенге, будет взиматься 10% налога, а с тех, кто получает дивиденды до 1 млрд тенге, — 15%.

Заместитель премьер-министра, министр нацэкономики Серик Жумангарин заявил, что ведомство может поддержать предложение, если оно поступит.

"Но менее 100 млн, мы предварительно не обсуждали. 10% будет многовато. Обсудим, например, так: до 100 млн — пусть будет 5%, от 100 млн до 1 млрд — 10%, свыше 1 млрд — 15%. В таком случае мы тоже считаем, что это будет правильным", — сказал Жумангарин.

Бапи в ответ отметил, что рабочая группа по Налоговому кодексу должна внести соответствующую норму.