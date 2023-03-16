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  • Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться"
gov.kz Сегодня, 12:23
261
Сегодня, 12:23
261
Фото: gov.kz

Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться"

Сотрудники министерства внутренних дел стали чаще сообщать о попытках граждан дать им взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.

В ведомстве представили предварительные результаты проверки на добропорядочность среди сотрудников Антикоррупционной службы и органов внутренних дел в рамках пилотного проекта Антикоррупционной службы и министерства внутренних дел.

Как сообщили в антикоррупционном ведомстве, внедрение пилотного проекта показало свою эффективность в части профилактики правонарушений среди личного состава и повысило уровень ответственности сотрудников. Так, увеличилось число сотрудников антикоррупционной службы, не охваченных проверкой, но сообщающих о незаконных действиях третьих лиц.

"С начала реализации мероприятия рапорта поступили от 65 таких сотрудников. В системе МВД повлияло на уменьшение дорожных происшествий, а количество рапортов о попытках дачи им взяток от граждан увеличилось в 10 раз. Кроме того, в отдельных случаях это помогло пресечь коррупционное преступление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка на добропорядочность представляет собой превентивный механизм, при котором возможно предотвратить потенциальный ущерб интересам государства и граждан. Аналогичные инициативы успешно реализуются в США, Австралии, Венгрии, Молдове, Румынии. По словам консультанта полиции Нью-Йорка Марии Хаберфельд, данный инструмент впервые был внедрён в системе NYPD, используется по сей день и обозначается как самый действенный механизм превенции коррупции среди сотрудников правоохранительных органов. Искусственное моделирование коррупционной ситуации может стать эффективным механизмом в противодействии коррупции и серьезно повысить уровень ответственности сотрудников.

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#взятка #полиция #антикор
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:23
261
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