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primeminister.kz Вчера, 23:05
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Фото: primeminister.kz

Даурен Темирбеков назначен вице-министром финансов

Постановлением Правительства Темирбеков Даурен Оденович назначен вице-министром финансов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Даурен Темирбеков родился в 1986 году в г. Семее.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Казахстанский университет Дружбы народов, Университет Шеффилда (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности и.о. специалиста, специалиста Управления анализа деятельности республиканских госпредприятий и негосударственных юридических лиц с участием государства Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК.

С 2008-2009 гг. занимал должность эксперта в Комитете госимущества и приватизации МФ РК.

В 2009-2011 гг. — эксперт; главный эксперт Управления методологии  управления государственными активами Министерстве финансов РК.

В 2011-2015 гг. занимал руководящие должности в структуре Министерстве финансов РК.

В 2015-2017 гг. — заместитель директора Департамента методологии  бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов РК.

В 2017-2018 гг. — заместитель директора Департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

С июня 2018 года по настоящее время являлся директором Департамента бюджетного кредитования, Нацфонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.

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#назначение #Министерство финансов
Вчера, 23:05
124
Журналист

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