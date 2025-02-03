В Москве состоялась традиционная встреча Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, аккредитованными в России, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе мероприятия были подведены итоги сотрудничества в формате СНГ в 2024 году.

"Намечены ключевые задачи на 2025 год — Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — год мира и единства в борьбе с нацизмом — с акцентом на дальнейшее укрепление внешнеполитической координации, наращивание взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности", - сообщили в МИД РФ.

Участники встречи обменялись мнениями по актуальным глобальным и региональным темам. Выражена поддержка приоритетам председательства Республики Таджикистан в СНГ в этом году.