Даулет Турлыханов лишился должности
Сегодня, 12:03
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Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
90Фото: instagram.com/daulet_bolatuly_turlykhanov/
Даулет Турлыханов покинул пост президента Азиатского союза борьбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.
В Иордании прошли выборы президента Азиатского союза борьбы.
Казахстанец Даулет Турлыханов покинул этот пост. Новым президентом выбран Мохаммед Аль-Авамала, получивший 34 голоса из 38 на выборах.
Он будет занимать этот пост до 2028 года.
Даулет Турлыханов - казахстанский борец и тренер греко-римского стиля, депутат мажилиса Казахстана. Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер страны.
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