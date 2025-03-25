Даулет Турлыханов покинул пост президента Азиатского союза борьбы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport+.

В Иордании прошли выборы президента Азиатского союза борьбы.

Казахстанец Даулет Турлыханов покинул этот пост. Новым президентом выбран Мохаммед Аль-Авамала, получивший 34 голоса из 38 на выборах.

Он будет занимать этот пост до 2028 года.

Даулет Турлыханов - казахстанский борец и тренер греко-римского стиля, депутат мажилиса Казахстана. Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер страны.