Дату выдачи ваучеров на спортивные кружки назвали в Астане
Сегодня, 17:24
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Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
139Фото: baigenews.kz
23 сентября в Астане планируют распределить ваучеры на спортивные кружки для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.
"По информации оператора по государственному спортивному заказу, 23 сентября в 18:00 часов в рамках бюджета планируется выдача ваучеров на спортивные кружки, находящимся в очереди на портале damubala.kz". - сказано в сообщении.
Всего будет распределено 1 437 мест.