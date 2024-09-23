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Дату выдачи ваучеров на спортивные кружки назвали в Астане

Сегодня, 17:24
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baigenews.kz Сегодня, 17:24
Сегодня, 17:24
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Фото: baigenews.kz

23 сентября в Астане планируют распределить ваучеры на спортивные кружки для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

"По информации оператора по государственному спортивному заказу, 23 сентября в 18:00 часов в рамках бюджета планируется выдача ваучеров на спортивные кружки, находящимся в очереди на портале damubala.kz". - сказано в сообщении.

Всего будет распределено 1 437 мест.

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