Дату выдачи ваучеров на спортивные кружки назвали в Астане

23 сентября в Астане планируют распределить ваучеры на спортивные кружки для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

"По информации оператора по государственному спортивному заказу, 23 сентября в 18:00 часов в рамках бюджета планируется выдача ваучеров на спортивные кружки, находящимся в очереди на портале damubala.kz". - сказано в сообщении.

Всего будет распределено 1 437 мест.