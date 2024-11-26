Датчики угарного газа: как они изменили статистику трагедий в Караганде

С началом отопительного сезона возрастает риск пожаров и отравлений угарным газом. Особенно это касается жителей частных домов. Дабы уберечь население от несчастных случаев сотрудники ДЧС Карагандинской области уже с августа проводят рейды и устанавливают в домах датчики угарного газа. О том, как данный прибор уберегает людей, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Согласно статистике, в прошлом году от отравления угарным газом погибли 11 человек, 42 казахстанца пострадали. Зачастую несчастные случаи происходят в ночное время, когда жильцы дома спят. Угарный газ заслуженно называют "тихим убийцей". Главная опасность в том, что он не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса, и распространяется совершенно незаметно. Попадая в дыхательные пути спящего человека, он взаимодействует с гемоглобином и блокирует поступление кислорода, в результате чего наступает удушье. Очень часто отравленный угарным газом человек умирает, не приходя в сознание.

Наиболее часто факты отравления угарным газом фиксируются в домах с печным отоплением и каминами, банях и саунах, гаражах с плохой вентиляцией и помещениях, в которых работают водонагреватели, отопительные котлы.

Каждый год перед началом отопительного сезона сотрудники ДЧС проводят рейды для того, чтобы выявить неисправности в печных и отопительных системах. Заодно спасатели предлагают хозяевам частных домов установить датчики угарного газа. Совершенно бесплатно. Данная акция в Карагандинской области началась с 2018 года. С тех пор в регионе было установлено 7597 таких приборов. Только в этом году с августа по сей день сотрудники ДЧС установили в Караганде 1891 датчик.

"Эти датчики с виду небольшие круглые приборы. Закупают их нам за счёт бюджета местного исполнительного органа. И наши сотрудники при проведении рейдов устанавливают их в частных жилых домах по желанию жильцов. В основном мы ставим их в домах, где высок риск отравления угарным газом. То есть в тех домах, где отопительные печи находятся непосредственно в самом доме, а не в отдельном помещении. Датчик срабатывает при забивании печи и выделении угарного газа, например, в ночное время, когда жильцы дома могут спать. Сигнал датчика может предотвратить трагедию и отравление жильцов, своевременно оповестив их об опасности", – говорит заместитель начальника УГПК ДЧС Карагандинской области Курмет Жумекенов.

Датчики крепятся на потолке или на стенах в коридоре или прихожей. На его установку уходит максимум полчаса. Для этого не нужно сверлить стены, забивать гвозди. Достаточно жидких гвоздей или двухсторонней липкой ленты. Прибор работает на батарейках. По словам специалистов, заряда батарейки хватает от шести месяцев до одного года.

Карагандинец Николай Бондарь установил данный прибор в своём доме пару недель назад. Говорит, как только услышал о пользе датчика, сразу согласился на установку.

"Это, прежде всего, наша безопасность. Я до этого слышал, что есть такие приборы. И когда ребята из ДЧС предложили нам установить датчик угарного газа у нас в доме, мы сразу же согласились. В обычное время он никак не мешает. Пищит только когда печка сильно дымит. Это очень удобно. Вдруг мы не услышим запаха гари, сидя в дальних комнатах. А так, как только задымится, он начинает сигналить, и я сразу прибегаю", – говорит Николай Бондарь.

К сожалению, не все горожане такие осознанные, как Николай. По словам сотрудников ДЧС, некоторые жители частных домов категорически отказываются от установок, а причину никак не комментируют. Так же есть граждане, которые забывают вовремя менять батарейки на приборе. К счастью, трагедий в домах, где были установлены датчики, не зафиксировано.

В целом спасатели видят положительную динамику после начала установки датчиков. По статистике, с 2020 года количество пожаров в частном жилом секторе Караганды снизилось в 2,5 раза – с 528 до 212 случаев. Вдвое снизилось и количество погибших – с 34 до 18 человек, а число пострадавших сократилось в четыре раза – с 27 до семи человек.

"Если смотреть статистику, результат наших рейдовых мероприятий ежегодно улучшается. Мы каждый день, все выходные проводим агитационные мероприятия в частном секторе. И, да, динамика показывает, что отравлений угарным газом с каждым годом становится меньше", – добавил заместитель начальника УГПК ДЧС Карагандинской области Курмет Жумекенов.

Пожары в зимнее время как были, таки и продолжают случаться. С начала отопительного периода в этом году на территории Карагандинской области зарегистрировано 75 пожаров, в них погибло четыре человека, пятеро пострадали. В основном причиной трагедии становятся неосторожное обращение с огнём. Поэтому каждый день спасатели неустанно проводят рейды, дабы напомнить населению о важности соблюдения пожарной безопасности.

Фото: Айжан Ныгметжан