  • 6 Декабря, 17:14
  • BAIGENEWS

Датчик угарного газа "посетил" жилые дома в ВКО

Креатив проявили сотрудники ДЧС ВКО.

Сегодня, 16:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10
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Фото: МЧС РК

Креативно подошли к профилактической работе с населением сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области. Нарядив одного из работников в костюм датчика угарного газа, они вместе с волонтёрами посетили жилые дома с печным отоплением, передаёт BaigeNews.kz

Владельцам жилищ "датчик" рассказал, как правильно топить печь в зимой, насколько важно вовремя устранять нарушения, чтобы угарный газ не проник в дом, и о функциональности умного прибора, своевременно предупреждающего об опасности. 

"Всего в регионе за последние года установлено порядка 15 тысяч "умных" датчиков, которые спасли жизнь 42 человек, том числе 36 детей", - отметил начальник Управления ДЧС ВКО.

Спасатели напомнили, что чистку печи нужно проводить не менее одного раза в три месяца; желательно не оставлять топящиеся печи без присмотра; не следует применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; нужно стараться заканчивать топку за несколько часов до сна и обязательно проверять вентиляцию в помещении. 

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