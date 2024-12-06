Креативно подошли к профилактической работе с населением сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области. Нарядив одного из работников в костюм датчика угарного газа, они вместе с волонтёрами посетили жилые дома с печным отоплением, передаёт BaigeNews.kz.

Владельцам жилищ "датчик" рассказал, как правильно топить печь в зимой, насколько важно вовремя устранять нарушения, чтобы угарный газ не проник в дом, и о функциональности умного прибора, своевременно предупреждающего об опасности.

"Всего в регионе за последние года установлено порядка 15 тысяч "умных" датчиков, которые спасли жизнь 42 человек, том числе 36 детей", - отметил начальник Управления ДЧС ВКО.

Спасатели напомнили, что чистку печи нужно проводить не менее одного раза в три месяца; желательно не оставлять топящиеся печи без присмотра; не следует применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; нужно стараться заканчивать топку за несколько часов до сна и обязательно проверять вентиляцию в помещении.