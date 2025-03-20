  • 20 Марта, 17:17
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Дастан Сатпаев дебютировал в составе национальной сборной и установил рекорд

Его первая игра в сборной прошла в Турции.

Сегодня, 16:46
АВТОР
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kff.kz Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: kff.kz

Нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев провёл дебютный матч за национальную команду в игре против Кюрасао, передаёт BaigeNews.kz.  

Юноша установил новый рекорд, став самым молодым дебютантом в истории национальной команды.  

Дастан вышел на поле в возрасте 16 лет 7 месяцев и 8 дней, обновив достижение Жамбыла Кукеева. Кукеев впервые сыграл за сборную 14 февраля 2006 года в матче против Иордании, когда ему было 17 лет 4 месяца и 25 дней.  

Ранее сообщалось о том, что футбольный клуб "Челси" объявил о подписании контракта с 16-летним талантом Дастаном Сатпаевым. Этот трансфер стал рекордным для чемпионата Казахстана, так как "Кайрат" получит за игрока 4,3 миллиона евро.

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