Дастан Мукашбеков завоевал бронзу на Паралимпиаде в Париже

Казахстанец Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль в толкании ядра в классе F36 на Паралимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

"Его результат составил 16 метров, это новый рекорд Азии", – сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Золотую медаль выиграл Владимир Свиридов с нейтральным флагом с результатом 17.18 метра. Серебро завоевал Кокоити Алан также с нейтральным флагом, показав результат 16.27 метра.

Фото:Национальный паралимпийский комитет РК

В активе сборной Казахстана теперь три медали. Давид Дегтярёв завоевал золото в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 килограммов. А стрелок Еркин Габбасов завоевал серебряную медаль.