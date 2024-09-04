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Дастан Мукашбеков завоевал бронзу на Паралимпиаде в Париже

Сегодня, 23:20
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Национальный паралимпийский комитет РК Сегодня, 23:20
Сегодня, 23:20
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Фото: Национальный паралимпийский комитет РК

Казахстанец Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль в толкании ядра в классе F36 на Паралимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

"Его результат составил 16 метров, это новый рекорд Азии", – сообщает Национальный паралимпийский комитет.

Золотую медаль выиграл Владимир Свиридов с нейтральным флагом с результатом 17.18 метра. Серебро завоевал Кокоити Алан также с нейтральным флагом, показав результат 16.27 метра.

Фото:Национальный паралимпийский комитет РК 

В активе сборной Казахстана теперь три медали. Давид Дегтярёв завоевал золото в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 килограммов. А стрелок Еркин Габбасов завоевал серебряную медаль.

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