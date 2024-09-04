Дастан Мукашбеков завоевал бронзу на Паралимпиаде в Париже
Сегодня, 23:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:20Сегодня, 23:20
88Фото: Национальный паралимпийский комитет РК
Казахстанец Дастан Мукашбеков завоевал бронзовую медаль в толкании ядра в классе F36 на Паралимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz.
"Его результат составил 16 метров, это новый рекорд Азии", – сообщает Национальный паралимпийский комитет.
Золотую медаль выиграл Владимир Свиридов с нейтральным флагом с результатом 17.18 метра. Серебро завоевал Кокоити Алан также с нейтральным флагом, показав результат 16.27 метра.
Фото:Национальный паралимпийский комитет РК
В активе сборной Казахстана теперь три медали. Давид Дегтярёв завоевал золото в соревнованиях по пара пауэрлифтингу в категории до 54 килограммов. А стрелок Еркин Габбасов завоевал серебряную медаль.
Самое читаемое
- Муж накачивал жену наркотиками, насиловал её сам и приглашал десятки незнакомцев во Франции
- Кайрат Боранбаев: "Я не оскорблял Кержакова - это чья-то выдумка"
- Десятилетний мальчик признался в убийстве экс-мэра и его дочери в США
- Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
- Бибигуль Тулегенову оскорбили и не пустили на борт самолёта Air Astana