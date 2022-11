Daryn.online, STEM, Smart Nation – как в акмолинских учебных заведениях внедряют инновации

Фото: Асель Турар

Новые технологии активно внедряют в образовательный процесс в Акмолинской области. Это и цифровые платформы, и электронные дневники и журналы, и STEM, и автоматизация выдачи направлений в детсады и приёма в школу, и электронная карта учебных заведений. В регионе работает специальный центр, который отвечает эти процессы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В единой информационной системе электронных журналов и дневников Kundelik зарегистрированы все 542 школы. Для удобства разработана мобильная версия. По итогам прошлого учебного года Акмолинская область вошла в тройку самых успешных регионов по качественному ведению Kundelik и использованию цифровых технологий в области школьного образования.

Педагоги активно используют цифровые образовательные ресурсы. Например, платформы BilimLand и Daryn.online – 338 школ. В системах зарегистрировано более 100 тысяч пользователей – учителей и учеников.

Все школы подключены к Интернету со скоростью от 4 Мбит/сек и выше. В 536 из них – от 8 Мбит/с. 275 школ области (49 процентов) подключены к Wi-fi сети. Работа продолжается.

Вся статистика в сфере образования ведётся в информационной системе "Национальная образовательная база данных".

"Здесь зарегистрированы все детсады, школы, колледжи. Все нужные отчёты выгружаются без запросов в режиме реального времени. Для контроля и качественного заполнения базы для отделов образования каждые полгода проводятся обучающие семинары", – пояснил директор регионального Центра новых технологий в образовании Багдат Кадыров.

В рамках STEM 206 - 38 процентов организаций образования оснащены элементами/ кабинетами робототехники. Учителя каждый год проходят курсы повышения квалификации по методике преподавания робототехники. Во всех школах работают бесплатные IT-классы. Детские технопарки и бизнес-инкубаторы имеются в Кокшетау и Степногорске. Дворец "Болашақ сарайы" ориентирован на обучение новым технологиям в области био- и IT-технологий, экологических и естественно-научных исследований, продвижению компетенций WorldSkills.

В областном центре работают IT школа-лицей, на базе Высшего колледжа – IT-центр. В Щучинске открылся "IT Білім-инновация-лицей", Косшы – "IT школа-лицей".

Все детсады региона подключены к системе "Автоматизация процесса формирования и функционирования очереди и выдачи направлений в детские дошкольные организации". На сегодня по ней, уточнил руководитель центра, выдано около 65 тысяч направлений и 58 тысяч малышей поставлено на очередь.

Все школы подключены к системе "Автоматизация приёма детей в школу". Госуслуги оказываются через egov.kz. Также запущена система автоматизированная система "Колледж".

"Она позволяет вести всю работу в цифровом формате: приём документов от абитуриентов, приказы на зачисление и отчисление; учебные планы, журналы. Также через информационную систему College Smart Nation автоматизированы семь госуслуг", – дополнил Кадыров.

"Электронная карта школ" – это закрытая интерактивная карта области с указанием всех средних учебных заведений.