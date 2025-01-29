Постановлением Правительства РК Дархан Ахмед-Заки освобождён от должности вице-министра науки и высшего образования РК в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz.

Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, Казахский государственный технический университет имени Сатпаева.

Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже в Алматы.

В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО "КазахОйл" в Жанаозене.

В 2004-2012 годы — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, заместитель декана по учебно-воспитательной работе, заведующий кафедрой "Информатики" механико-математического факультета КазНУ имени аль-Фараби. После декан механико-математического факультета КазНУ, проректор по учебной работе в том же вузе.

Был директором департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК, президентом Университета Международного бизнеса, ректором Astana IT University.

С 2022 по сентябрь 2023 года — председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.