Дархан Кыдырали встретился с представителями СМИ

Фото: пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК

В преддверии Дня работников СМИ министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали провел встречу с коллективами Astana TV и ТОО "АЙКЫН-ЛИТЕР", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава ведомства ознакомился с материально-технической базой изданий и интернет-редакций ТОО "АЙКЫН-ЛИТЕР" .

На встрече в том числе присутствовали секретари партии AMANAT Даулет Карибек, Руслан Алишев и генеральный директор холдинга Nur Media Бахтияр Макен.

Дархан Куандыкович во время встречи с журналистами затронул вопросы повышения эффективности информационной политики и развития креативной индустрии, которые на Национальном курултае в Туркестане поднимал Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Также участники встречи обсудили всестороннюю роль традиционных медиа в пересмотре информационной политики по поручению Главы государства.

"На Национальном курултае, который прошел в Туркестане, Глава государства поставил перед нами огромную задачу. Возложил на нас очень большую ответственность. В этот политический период очень важна политическая безопасность нашей страны. Кроме того, в условиях развития новых медиа на повестке дня стоит вопрос оптимального проведения информационной политики. И этот фактор важен для всех нас. Поэтому в дальнейшем мы решили обсудить этот вопрос с тележурналистами, молодежью, которые работают в креативной индустрии. Первое обсуждение мы хотим провести с коллективами ТОО "АЙКЫН-ЛИТЕР" и телеканала Astana TV, которые всегда находятся на передовой линии государственной информационной политики", – сказал Дархан Куандыкович.

В свою очередь главный редактор газеты AIQYN Амангельды Құрмет, главный редактор газеты "Литер" Жанна Ойшыбаева и главный редактор сайта Аiqyn.kz Аскар Беков высказались о разнообразии контента в СМИ, творческом поиске, отвечающем требованиям времени.

После обсуждений министр Дархан Кыдырали вручил нагрудный знак "Ақпарат саласының үздігі", почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам Astana TV и коллективу ТОО "АЙКЫН-ЛИТЕР".



После этого была вручена премия "АРА" имени Копена Амирбека, известного сатирика газеты AIQYN. В этом году эту премию получил один из талантливых учеников Копена Амирбека, известный сатирик Мухтар Шерим.



Секретарь партии AMANAT Даулет Карибек отметил, что партия поддерживает традиционное вручение премии "АРА". В ходе торжественной церемонии от имени спонсоров был вручен ценный подарок сыну казахстанского сатирика Жубанышу.

Фото: пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК