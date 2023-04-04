Дархан Кыдырали сохранил должность главы МИОР

Указом главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен министром информации и общественного развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Родился в 1974 году в Южно-Казахстанской области, окончил Стамбулский университет.

Трудовую деятельность начал в 2000 году старшим научным сотрудником Международного Казахско-Турецкого университета имени Х.А. Ясави. Работал в этом университете ведущим научным сотрудником, руководителем аппарата, доцентом кафедры истории.

Занимал должность министра с сентября 2022 года.