Дархан Кыдырали провел личный прием граждан

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали провел личный прием и заслушал волнующие вопросы граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В ходе встречи министр подробно рассказал о проводимой работе министерства в сфере развития гражданского общества, молодежной политики и информации.

В свою очередь, представители общества задали различные вопросы, касающиеся актуальных проблем среди молодежи и растущего поколения, а также присуждения грантов проектам для развития ценностей семьи и воспитания. Кроме того, речь шла о создании телесериалов для развития отечественных брендов, производстве средств массовой информации, развитии неправительственных организаций.

В завершении встречи с жителями столицы министр ответил на все волнующие вопросы граждан.

Напомним, что с июля текущего года в Доме министерств Астаны начал работать Центр приема граждан. Центр призван стать единой фронт-линией центральных государственных органов по работе с населением. Следует отметить, что его создание является продолжением большой работы по реализации концепции "Слышащего государства" по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева.