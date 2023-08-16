Дархан Кыдырали провел личный прием граждан
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали провел личный прием и заслушал волнующие вопросы граждан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
В ходе встречи министр подробно рассказал о проводимой работе министерства в сфере развития гражданского общества, молодежной политики и информации.
В свою очередь, представители общества задали различные вопросы, касающиеся актуальных проблем среди молодежи и растущего поколения, а также присуждения грантов проектам для развития ценностей семьи и воспитания. Кроме того, речь шла о создании телесериалов для развития отечественных брендов, производстве средств массовой информации, развитии неправительственных организаций.
В завершении встречи с жителями столицы министр ответил на все волнующие вопросы граждан.
Напомним, что с июля текущего года в Доме министерств Астаны начал работать Центр приема граждан. Центр призван стать единой фронт-линией центральных государственных органов по работе с населением. Следует отметить, что его создание является продолжением большой работы по реализации концепции "Слышащего государства" по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева.
Самое читаемое
- Блогер из Атырау показала в Инстаграм реальную жизнь в Африке
- Шоу с самолётом устроили поклонники Димаша в Лос-Анджелесе
- Забрали сына после родов: гражданка Узбекистана о том как попала в сексуальное рабство в Казахстане
- Полиция нашла девушку, которая била ребёнка на улице в Астане
- Госслужащий получил выговор за инцидент в цветочном магазине Шымкента