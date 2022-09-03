Дархан Кыдырали принёс присягу на заседании правительства РК

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Премьер-министр Алихан Смаилов поздравил назначенного на пост министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz.

"Поблагодарим Аскара Куанышевича (Умаров, бывший глава МИОР. – Авт.) за работу. Дархан Куандыкович, поздравляем вас с назначением. Желаем вам успехов на ответственном посту", – сказал глава кабмина на заседании правительства РК.

Новый министр принёс присягу.

Напомним, 2 cентября Аскар Умаров был освобождён от должности министра информации и общественного развития. Распоряжением главы государства его назначили директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при Президенте РК. Ранее СЦК руководил Ержан Бабакумаров.

В тот же день стало известно о назначении Дархана Кыдырали главой МИОР. Он родился 16 апреля 1974 года в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Он учёный, публицист, общественный деятель, доктор исторических наук, профессор, академик НАН РК. Был президентом Международной Тюркской академии (с 2014 года по сентябрь 2022 года), председателем правления АО "Республиканская газета "Егемен Қазақстан" (с 2016 до 2022 года).

Ранее также работал замдиректора Президентского центра культуры РК, советником министра образования и науки, завсектором Администрации Президента РК, заместителем пресс-секретаря Президента.