Дархан Кыдырали освобожден от должности главы МИОР
Сегодня, 17:19
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Сегодня, 17:19Сегодня, 17:19
339Фото: zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Указом Главы государства:
Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности Министра информации и общественного развития Республики Казахстан.