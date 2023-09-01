Дархан Кыдырали освобожден от должности главы МИОР

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Главы государства:

Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности Министра информации и общественного развития Республики Казахстан.