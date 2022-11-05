Дархан Кыдырали о Шымкенте: Людей здесь объединяют тёплые отношения

Фото: пресс-служба МИОР РК

Население мегаполиса сегодня составляет 1 миллион 112 тысяч человек.

Во время своей рабочей поездки в Шымкент, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали встретился с председателями этнокультурных объединений и общественных структур при Ассамблее народа Казахстана города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дархан Кыдырали познакомился с деятельностью площадки "Бірлік алаңы", созданной на базе городского Дома дружбы, за круглым столом министр выслушал мнения лидеров представителей этнических групп Шымкента по вопросам укрепления межэтнических отношений.

"Жители южного региона страны всегда выступают инициаторами добрых дел, которые отражают наш национальный характер. Члены городской ассамблеи на регулярной основе принимают участие в благотворительных мероприятиях, тем самым укрепляя единство и согласие в обществе, - министр информации и общественного развития РК.

На встрече с руководителем министерства председатель Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана "Дустлик", заместитель председателя АНК города Икрамжан Хашимжанов рассказал о работе городской ассамблеи.

Председатель славянского этнокультурного объединения Наталья Романова рассказала о мероприятиях в рамках проекта "Қазақтану", предложила создать по линии Министерства информации и общественного развития РК одноименный тематический информационный ресурс.

О работе по привлечению инвестиции поведал председатель турецкого этнокультурного объединения Латипша Асанов, руководитель городского представительства РОО "Ассамблея жастары" Нурболат Мейрбеков рассказал о работе по поддержке молодежи.

Министр отметил, что государство всегда поддерживает целевые проекты, направленные на объединение и консолидацию населения, высказал поддержку инициативе членов региональной ассамблеи по развитию государственного языка среди представителей этнических групп, реализацию проекта "Қазақтану".

"Шымкент самый теплый город нашей страны, людей здесь объединяют теплые отношения. Сегодня представители этнических групп Шымкента консолидировались в рамках инициатив на пути к благополучному будущему. На этом пути казахский язык должен быть языком единства. В реализации обозначенной задачи члены АНК города Шымкент должны служить примером для других регионов страны", — подчеркнул министр.

Отметим, сегодня население Шымкента составляет 1 миллион 112 тысяч человек. Более 30 процентов населения — представители этнических групп. В городе работают 17 этнокультурных объединений, при которых созданы 19 творческих объединений и три воскресные школы.