Дархан Кыдырали: Концепция "Адал азамат" - прочная основа справедливого государства

Акцентирование главой государства внимания на понятиях "Справедливый Казахстан" и "Адал азамат", как на двух созвучных ценностях, имеет свой глубокий смысл, считает министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

"Сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. В Послании был определен вектор развития страны и поставлены новые задачи. Предложена новая модель экономического процветания страны. Глава государства подчеркнул, что справедливость, инклюзивность и прагматичность стали основными принципами нового экономического курса страны", - сказал глава ведомства.

По словам Кыдырали, важно в полной мере использовать возможности искусственного интеллекта.

"Поддержка молодежи, развитие креативной индустрии – одни из самых актуальных вопросов. Глава государства поручил развивать эту отрасль и в регионах. Наряду с этим, Президент подчеркнул необходимость ужесточения наказания за любые виды насилия в отношении несовершеннолетних. Организация единого телефона доверия, разработка программы оказания помощи жертвам насилия и буллинга – одни из наиболее необходимых решений", - отметил он.

Концепция "Адал азамат", которая берет свое начало от учения Абая о "Совершенном человеке", является прочной основой справедливого государства и единого общества