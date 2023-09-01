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Дархан Кыдырали: Концепция "Адал азамат" - прочная основа справедливого государства

Сегодня, 15:57
АВТОР
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zakon.kz Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
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Фото: zakon.kz

Акцентирование главой государства внимания на понятиях "Справедливый Казахстан" и "Адал азамат", как на двух созвучных ценностях, имеет свой глубокий смысл, считает министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

"Сегодня Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. В Послании был определен вектор развития страны и поставлены новые задачи. Предложена новая модель экономического процветания страны. Глава государства подчеркнул, что справедливость, инклюзивность и прагматичность стали основными принципами нового экономического курса страны", - сказал глава ведомства.

По словам Кыдырали, важно в полной мере использовать возможности искусственного интеллекта.

"Поддержка молодежи, развитие креативной индустрии – одни из самых актуальных вопросов. Глава государства поручил развивать эту отрасль и в регионах. Наряду с этим, Президент подчеркнул необходимость ужесточения наказания за любые виды насилия в отношении несовершеннолетних. Организация единого телефона доверия, разработка программы оказания помощи жертвам насилия и буллинга – одни из наиболее необходимых решений", - отметил он.

Концепция "Адал азамат", которая берет свое начало от учения Абая о "Совершенном человеке", является прочной основой справедливого государства и единого общества

"Поэтому считаю, что акцентирование Главой государства внимания на понятиях "Справедливый Казахстан" и "Адал азамат", как на двух созвучных ценностях, имеет свой глубокий смысл", - заключил Кыдырали.

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