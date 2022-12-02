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Дархан Кыдырали: Главная идея инициативы Главы государства – внедрение принципа Equality
Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали выступил на совещании, посвящённом Международному дню людей с инвалидностью. Мероприятие состоялось в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
"Цель сегодняшнего дня – развитие инклюзивного общества, вовлечение людей с ограниченными возможностями в общество как равноправных граждан. Главная идея инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева - это внедрение принципа Equality (то есть равенство) по созданию справедливого инклюзивного Казахстана, с открытой конкуренцией и равными возможностями для всех", - подчеркнул министр.
По словам Кыдырали, в данном направлении ведётся всесторонняя работа. Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью".
Министерство информации и общественного развития проводит ряд работ по инклюзии.
"Создана комиссия по вопросам доступа к информации. Она работает, чтобы учитывать интересы общества в доступе к информации. На порталах "Открытого правительства" запущены звуковые функций для слабовидящих людей. Реализуются три республиканских грантовых проекта, направленных на поддержку лиц с инвалидностью. Ежегодно лауреатами премии становятся неправительственные организации в области поддержки социально уязвимых слоёв населения. В этом году премию получили 12 организаций. Это самая награждаемая сфера", - отметил министр.
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