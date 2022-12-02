Дархан Кыдырали: Главная идея инициативы Главы государства – внедрение принципа Equality

Фото: пресс-служба МИОР

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали выступил на совещании, посвящённом Международному дню людей с инвалидностью. Мероприятие состоялось в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

"Цель сегодняшнего дня – развитие инклюзивного общества, вовлечение людей с ограниченными возможностями в общество как равноправных граждан. Главная идея инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева - это внедрение принципа Equality (то есть равенство) по созданию справедливого инклюзивного Казахстана, с открытой конкуренцией и равными возможностями для всех", - подчеркнул министр.

По словам Кыдырали, в данном направлении ведётся всесторонняя работа. Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью".

Министерство информации и общественного развития проводит ряд работ по инклюзии.