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  • Дархан Кыдырали: Главная идея инициативы Главы государства – внедрение принципа Equality
пресс-служба МИОР Сегодня, 18:10
116
Сегодня, 18:10
116
Фото: пресс-служба МИОР

Дархан Кыдырали: Главная идея инициативы Главы государства – внедрение принципа Equality

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали выступил на совещании, посвящённом Международному дню людей с инвалидностью. Мероприятие состоялось в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

"Цель сегодняшнего дня – развитие инклюзивного общества, вовлечение людей с ограниченными возможностями в общество как равноправных граждан. Главная идея инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева - это внедрение принципа Equality (то есть равенство) по созданию справедливого инклюзивного Казахстана, с открытой конкуренцией и равными возможностями для всех", - подчеркнул министр.

По словам Кыдырали, в данном направлении ведётся всесторонняя работа. Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью".

Министерство информации и общественного развития проводит ряд работ по инклюзии.

"Создана комиссия по вопросам доступа к информации. Она работает, чтобы учитывать интересы общества в доступе к информации. На порталах "Открытого правительства" запущены звуковые функций для слабовидящих людей. Реализуются три республиканских грантовых проекта, направленных на поддержку лиц с инвалидностью. Ежегодно лауреатами премии становятся неправительственные организации в области поддержки социально уязвимых слоёв населения. В этом году премию получили 12 организаций. Это самая награждаемая сфера", - отметил министр.

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#инклюзивная среда #МИОР #инвалидность
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:10
116
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