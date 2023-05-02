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Сегодня, 09:44
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Дархан Куракбаев назначен заместителем председателя Антикора
Распоряжением главы государства Куракбаев Дархан Галимтаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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