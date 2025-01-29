  • 29 Января, 21:10
  • BAIGENEWS

Дархан Ахмед-Заки получил новую должность в системе образования

С сентября 2023 года он был вице-министром науки и высшего образования РК.

Сегодня, 19:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Миннауки и высшего образования РК Сегодня, 19:51
Сегодня, 19:51
233
Фото: Миннауки и высшего образования РК

Приказом министра науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки назначен ректором Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Ауэзова, передаёт BaigeNews.kz.

Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, Казахский государственный технический университет имени Сатпаева. Доктор технических наук, профессор.

Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже в Алматы, был проректором по учебной работе КазНУ имени аль-Фараби, директором департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК.

В 2017-2020 годы - президент Университета международного бизнеса. С августа 2020 года по октябрь 2022 года — ректор Astana IT University.

С ноября 2022 года - председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК. 

С сентября 2023 года - вице-министр науки и высшего образования РК. 

Самое читаемое

Наверх