Данные клиентов сервиса mail.ru утекли в Сеть

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В сети хакеры опубликовали данные более 3,5 миллиона пользователей одного из сервисов mail.ru, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Утечки информации".

В утечке находится база данных со списком пользователей, включающая 3 505 918 строк с информацией:

- ID;

- адрес электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и др. (более 3,4 млн уникальных адреса);

- телефон (более 1,4 млн уникальных российских номера);

- имя/фамилия;

- имя пользователя.

Выборочная проверка случайных записей из этого дампа через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru показала, что зарегистрированные номера телефонов пользователей совпадают (в открытой их части) с тем, что указано в дампе.