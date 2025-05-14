Депутат Мажилиса Мурат Абенов во время обсуждения законопроекта об искусственном интеллекте заявил о доступе мошенников к базе электронного правительства через Telegram-бота. В Минцифры заверили, что разбираются, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Абенова, в мессенджере Telegram существует бот, в который можно ввести любую фамилию и получить полную информацию из базы электронного правительства.

"Моя фамилия, где я живу, ИИН, фамилии моих детей, их телефоны и так далее. Когда я обратился в Минцифры, они говорят, а что мы сделаем. Они говорят: это же искусственный интеллект, они где-то собрали и выдают. У меня ощущение, что закон опять не будет работать. Две недели назад я дал информацию министру по боту в телеграмм", - отметил депутат.

Он сообщил, что две недели назад передал информацию о боте министру, однако доступ к ресурсу до сих пор открыт.

"С Дуровым общается, фотографируется, неужеле сложно закрыть? Я сейчас захожу, проверяю, до сих пор открыто. Мы сможем закрыть этот бот?" - задался вопросом Абенов.

На это первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин ответил, что работа в этом направлении ведется.

"Конкретно по Telegram мы сейчас работы ведем. Комитет информационной безопасности и соответствующие структурные подразделения занимаются этим. Аналогичная работа проводится и с платформой Telegram. Думаю, в ближайшее время конкретные меры будут приняты, и мы обязательно об этом доложим", - заверил он.

По словам Тулеушина, в рамках закона об информационной безопасности у государства есть все необходимые механизмы для принятия административных и других мер в случае нарушений.

Напомним, Мурат Абенов ранее выступал с резким заявлением в Facebook, обвинив чиновников, ответственных за цифровизацию, в предательстве национальных интересов и массовом сливе персональных данных казахстанцев. Как утверждал депутат, бот может быть связан с российскими структурами, а доступные данные якобы взяты из государственных информационных систем, включая egov.