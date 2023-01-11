Данные более 260 тысяч казахстанцев утекли в Сеть

"В начале года в СМИ стало известно об утечке персональных данных клиентов сети спортивных магазинов из стран СНГ. Список содержал более 260 000 строк с данными граждан Казахстана. Актуальность сведений захватывает период с 15.09.2012 по 18.05.2018 года. Файл содержит имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт покупателей", - сообщили в KZ-CERT.

Компания "Спортмастер" подтвердила утечку, отметив, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платёжную информацию, а также учётные данные сотрудников, начато внутреннее расследование.

По предварительной версии, утечка могла произойти со стороны одного из подрядчиков, имевшего доступ к этой информации.