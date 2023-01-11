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Лента новостей

mosregtoday.ru Вчера, 22:14
413
Вчера, 22:14
413
Фото: mosregtoday.ru

Данные более 260 тысяч казахстанцев утекли в Сеть

Данные более 260 тысяч казахстанских клиентов магазина "Спортмастер" утекли в Сеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

"В начале года в СМИ стало известно об утечке персональных данных клиентов сети спортивных магазинов из стран СНГ. Список содержал более 260 000 строк с данными граждан Казахстана. Актуальность сведений захватывает период с 15.09.2012 по 18.05.2018 года. Файл содержит имена, даты рождения, номера телефонов и адреса электронных почт покупателей", - сообщили в KZ-CERT.

Компания "Спортмастер" подтвердила утечку, отметив, что инцидент не затрагивает логины и пароли пользователей, платёжную информацию, а также учётные данные сотрудников, начато внутреннее расследование.

По предварительной версии, утечка могла произойти со стороны одного из подрядчиков, имевшего доступ к этой информации.

"Информацию, полученную в результате утечки, злоумышленники могут использовать в социальной инженерии, а именно при осуществлении звонков и рассылки фишинговых сообщений с целью получения конфиденциальных и банковских данных, при взломе страниц пользователей в соцсетях", - уточнили в службе.

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BaigeNews.kz
Вчера, 22:14
413
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