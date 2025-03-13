Казахстанский боксёр Данияр Елеусинов подписал контракт с промоушеном президента UFC Даны Уайта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на All Stars Boxing.

"Данияр Елеусинов - первый казахстанский боксёр в новом промоушене Даны Уайта", — отметили в компании.

Дана Уайт совместно с промоутерами из Саудовской Аравии объявил о создании новой боксёрской лиги. Как сообщает Sports.kz, принципиальным отличием нового проекта от действующей в боксе системы, состоящей из четырёх основных организаций, станет наличие в каждом дивизионе только одного чемпиона.

Елеусинов ранее был чемпионом мира по версии IBO. В последний раз казахстанец выходил на ринг в сентябре прошлого года.