Данияр Елеусинов стал первым казахстанцем в новой лиге президента UFC
Вчера, 23:09
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Вчера, 23:09Вчера, 23:09
105Фото: instagram.com/yeleussinovdaniyar
Казахстанский боксёр Данияр Елеусинов подписал контракт с промоушеном президента UFC Даны Уайта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на All Stars Boxing.
"Данияр Елеусинов - первый казахстанский боксёр в новом промоушене Даны Уайта", — отметили в компании.
Дана Уайт совместно с промоутерами из Саудовской Аравии объявил о создании новой боксёрской лиги. Как сообщает Sports.kz, принципиальным отличием нового проекта от действующей в боксе системы, состоящей из четырёх основных организаций, станет наличие в каждом дивизионе только одного чемпиона.
Елеусинов ранее был чемпионом мира по версии IBO. В последний раз казахстанец выходил на ринг в сентябре прошлого года.