Данияр Елеусинов сломал челюсть филиппинцу и победил на профи-ринге впервые за три года

В главном событии вечера бокса в Алматы соперником Елеусинова был 29-летний филиппинец Джо Нойнай. Вечер бокса организовывал менеджер Елеусинова Зия Алиев: в 2023 году судились, но потом договорились без суда и продолжили совместную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

На кону стоял второстепенный пояс WBC Peace. В первом и четвертом раундах Елеусинов отправил Нойная в нокдаун. После пятого раунда угол филиппинца снял его с боя - сломана челюсть. Новый рекорд 33-летнего Елеусинова - 12-0 (7 КО).

Прошлый поединок Елеусинов провел в декабре 2021 года и тогда завоевал титул IBO. В декабре 2023 года олимпийский чемпион бился в "Ночи чемпионов IBA", но поединок не пошел в официальную статистику.

Перед началом боя Елеусинов - Нойнай объявлялось, что победитель станет претендентом на второстепенный титул WBC Silver в полусреднем весе. Сейчас им владеет первый номер рейтинга WBC 🇫🇷Сулейман Сиссоко, который в любителях трижды проигрывал Елеусинову - в том числе на ЧМ-2013 и в полуфинале Олимпиады-2016.