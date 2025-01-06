  • 6 Января, 07:42
  • BAIGENEWS

Данияр Елеусинов сделал громкое заявление перед боем в Астане

Он ранее боксировал на ринге в Алматы.

Сегодня, 06:41
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 06:41
Сегодня, 06:41
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Фото: НОК РК

Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал о предстоящем поединке, который состоится 28-го февраля Астане. Один из наиболее перспективных казахстанских боксеров заявил, что еще не знает имя будущего соперника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

"Соперника пока не знаю. Пару ребят отказались - либо не хотят приезжать в Казахстан на бой. Хотя, в принципе, бои были бы конкурентные и интересные для народа, но они отказались. Теперь ждем тех, кто одобрит. В этом году хотелось бы провести три боя", - сказал Елеусинов.

Напомним, что Данияр Елеусинов вернется на ринг 28 февраля, - гласит заявление промоутерской компании ALL STARS BOXING. 

Елеусинов свой предыдущий бой провел 28 сентября в Алматы. Тогда казахстанец одержал досрочную победу над филиппинцем Джое Нойнаем (23-5-2, 11 КО) в пятом раунде. 

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