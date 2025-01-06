Олимпийский чемпион по боксу Данияр Елеусинов рассказал о предстоящем поединке, который состоится 28-го февраля Астане. Один из наиболее перспективных казахстанских боксеров заявил, что еще не знает имя будущего соперника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

"Соперника пока не знаю. Пару ребят отказались - либо не хотят приезжать в Казахстан на бой. Хотя, в принципе, бои были бы конкурентные и интересные для народа, но они отказались. Теперь ждем тех, кто одобрит. В этом году хотелось бы провести три боя", - сказал Елеусинов.

Напомним, что Данияр Елеусинов вернется на ринг 28 февраля, - гласит заявление промоутерской компании ALL STARS BOXING.

Елеусинов свой предыдущий бой провел 28 сентября в Алматы. Тогда казахстанец одержал досрочную победу над филиппинцем Джое Нойнаем (23-5-2, 11 КО) в пятом раунде.