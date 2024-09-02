Данияр Елеусинов проведет самый большой бой в карьере

Казахстанский боксер, бывший чемпион мира IBO в полусреднем весе Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) проведет свой первый официальный бой с 2021 года, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

Он возглавит вечер бокса в Алматы 28 сентября в поединке против филиппинца Джо Нойная (23-4-2, 11 КО).

Сайт BoxRec.com оценил предстоящий камбэк "Казахского грома" в три звезды из пяти возможных. Стоит отметить, что это наивысшая оценка в карьере Елеусинова, до этого он максимум проводил "двухзвездочные" бои. Рейтинг BoxRec основывается на статусе поединков и вечера бокса, а также наличии и значимости стоящих на кону титулов.

В последний раз Данияр Елеусинов выходил на профи-ринг в декабре 2021 года: он победил единогласным решением судей аргентинского боксера Хуана Эрнана Леаля (15-4-1, 4 КО). После этого в декабре 2023 года он проводил выставочный бой в рамках турнира "Ночь чемпионов IBA".