Даниял Райымбеков стал серебряным призёром чемпионата мира по боксу в США
Сегодня, 14:35
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Сегодня, 14:35Сегодня, 14:35
61Фото: Olympic.kz
Представитель команды Казахстана по боксу Даниял Райымбеков завоевал серебряную медаль чемпионата мира U19 в американском Пуэбло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмен дошёл до финала в весовой категории до 85 килограммов.
В решающем поединке ему противостоял Дэниэл Питт из Уэльса.
Соперник выиграл бой единогласным решением судей (5:0).
Отметим, что также в финале примет участие Асылхан Кошербай (до 65 килограммов). Встреча состоится в ночь на 3 ноября.
ЧМ проходит впервые под эгидой Международной федерации World Boxing.
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