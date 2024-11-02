Даниял Райымбеков стал серебряным призёром чемпионата мира по боксу в США

Представитель команды Казахстана по боксу Даниял Райымбеков завоевал серебряную медаль чемпионата мира U19 в американском Пуэбло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен дошёл до финала в весовой категории до 85 килограммов.

В решающем поединке ему противостоял Дэниэл Питт из Уэльса.

Соперник выиграл бой единогласным решением судей (5:0).

Отметим, что также в финале примет участие Асылхан Кошербай (до 65 килограммов). Встреча состоится в ночь на 3 ноября.

ЧМ проходит впервые под эгидой Международной федерации World Boxing.