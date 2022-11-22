Дания и Тунис сыграли первую нулевую ничью на чемпионате мира в Катаре

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Сборные Дании и Туниса сыграли вничью в группе D на чемпионате мира в Катаре, передаёт BaigeNews.kz. Матч завершился со счётом 0:0.

Команды встречались на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Эр-Райяне.

Датчане имели преимущество во владении мячом – 61 процент. У них также выше статистика по ударам в створ ворот. Однако забить гол ни одна из команд не сумела.

Это первая нулевая ничья на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, в группе D также выступают сборные Франции и Австралии. Матч между ними состоится 23 ноября.