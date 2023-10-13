Данилина пробилась в полуфинал турнира в Гонконге
Сегодня, 20:34
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:34Сегодня, 20:34
104Фото: sports.kz
Казахстанка Анна Данилина успешно провела второй матч на турнире в Гонконге в парном разряде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В паре с российской спортсменкой Александрой Пановой казахстанка одержала победу над российским дуэтом Софья Лансере - Камилла Рахимова в двух сетах с общим счетом 6:3, 7:6. Встреча продлилась час 26 минут. Игра прошла на стадии четвертьфинала хардового турнира.
На прошедшем Открытом чемпионате США (US Open) казахстанка стала чемпионкой в смешанных парах с финским теннисистом Харри Хелиоваара.
Данилина является 32-й ракеткой мира в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанок.
Самое читаемое
- Как обманывают покупателей в Казахстане
- Иностранка переехала в Атырау, освоила домбру и выучила 50 кюев
- Этническая казашка баллотируется в сенат Франции
- Обломки батискафа "Титан" с останками экипажа подняли со дна Атлантики
- "Живём в страхе": в Щучинске матери требуют защитить их сыновей от вымогательств